"البوتاس العربية" توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة "سي إي سي" الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية

"البوتاس العربية" توقّع اتفاقية الخدمات الهندسية لمصنع البلورة الباردة الثالث مع شركة "سي إي سي" الألمانية ضمن مشروع التوسعة الجنوبية