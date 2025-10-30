عشيرة الزيود بني حسن تصدر بيانا حول عبدالإله المعلا

05:37 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751991 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أصدرت عشيرة الزيود بني حسن مساء اليوم بيانا موقعا من قبل الشيخ محمد كريم سعود قالت فيه: اضافة اعلان





باسم الشيخ محمد كريم سعود الزيود بيان صادر عن عشيرة الزيود بني حسن



تابع أبناء عشيرة الزيود بني حسن ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام من مقاطع مصورة تُظهر شخصًا يؤدي طقوسًا يهودية بالقرب من المسجد الأقصى المبارك، في مشهد يتنافى مع الثوابت الوطنية والدينية، ويسيء إلى قدسية المكان وهويته العربية والإسلامية.



إن عشيرة الزيود بني حسن تؤكد رفضها القاطع لأي تصرف فردي أو عمل يخرج عن ثوابت الدولة الأردنية ومواقفها التاريخية الثابتة تجاه القدس وفلسطين. كما تجدد العشيرة التزامها الراسخ بالنهج الوطني الذي تمثله القيادة الهاشمية في الدفاع عن المقدسات، وصون هوية المدينة المقدسة، وحماية الحق العربي الأصيل فيها.



وتؤكد العشيرة دعمها المطلق لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، اللذين عبّرا عن مواقف الأردن المبدئية والشجاعة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.



كما تشدد عشيرة الزيود على أن الأردن بقيادته وشعبه وقواته المسلحة سيبقى سندًا للعرب والمسلمين في الدفاع عن القدس والمقدسات، وأن مواقف الأردنيين لا تُقاس بالأقوال بل تُثبتها الأفعال والتضحيات التي سُطّرت في صفحات التاريخ المشرف.



وفي الختام، تؤكد العشيرة تمسكها بالثوابت الوطنية وولاءها للقيادة الهاشمية الحكيمة، وإيمانها بأن القدس ستبقى عربية الهوية، وأن فلسطين ستظل في وجدان كل أردني حر.