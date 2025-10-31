الجمعة 2025-10-31 04:51 م
 

زين تستضيف انطلاقة مسيرة "سيدات هارلي" لدعم مصابات السرطان من غزة

الجمعة، 31-10-2025 02:33 م
الوكيل الإخباري-  انطلقت من أمام مبنى شركة زين في العاصمة عمّان صباح اليوم الجمعة مسيرة للدراجات النارية بمشاركة ما يقارب 300 درّاجة من مختلف الفئات، وذلك ضمن فعالية "هوغتوبر - أكتوبر الوردي 2025" التي نظّمتها مجموعة سيدات "هارلي-ديفيدسون" ومجموعة مالكي درّاجات "هارلي-ديفيدسون" في الأردن.اضافة اعلان


وجاءت رعاية زين للفعالية التي سيُخصّص ريعها لدعم صندوق علاج سيدات مرضى سرطان الثدي من غزة، التابع لمؤسّسة الحسين للسرطان، ضمن شراكتها الاستراتيجية المستمرة مع مجموعة مالكي درّاجات "هارلي-ديفيدسون" في الأردن، واستمراراً لمسؤولية الشركة ودعمها للمبادرات المجتمعية، حيث تهدف الفعالية إلى نشر الوعي والوقوف إلى جانب السيدات اللواتي يواجهن سرطان الثدي، وإحداث فرق حقيقي في حياة من تحتاج إلى الدعم.

وانطلقت مسيرة الدراجات من مبنى شركة زين في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمّان وصولاً إلى موقع شركة "هارلي-ديفيدسون" في قرية الدراجين، حيث سيتبع المسيرة يوم احتفالي مميز بأجواء عائلية تتضمن بيع المأكولات والمشروبات، وأنشطة عائلية وموسيقية وأنشطة خاصة بالأطفال، إضافة إلى فعاليات توعوية تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً.

يُذكر أنّ هذه الفعالية تُقام سنوياً بمشاركة عدد كبير من المتطوعين الذين يعملون معاً لإنجاحها، بما يرسّخ مفهوم التكافل الاجتماعي والوعي الإنساني.


