جورامكو تقيم عشاء "تحت ظل الطائرات" احتفاءً ببدء العمليات التشغيلية في هنجر 7

الوكيل الإخباري- أقامت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة جورامكو، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، مأدبة عشاء خاصة تحت عنوان: عشاء تحت ظل الطائرات، وذلك احتفاءً ببدء العمليات التشغيلية ل "هنجر 7" الجديد، الذي يعد الإضافة الأحدث لمنشآتها.





وقد جمعت جورامكو بهذه المناسبة التي تشير لمحطة محورية في مسيرتها وتطورها المتواصل، ولمرحلة جديدة نحو النمو والتوسع، نخبة من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، وإداريين من المطار، إلى جانب حشد من الشركاء الاستراتيجيين من أنحاء العالم، ومن المدراء التنفيذيين والممثلين عن شركات طيران عالمية، سوية تحت سقف واحد ضمن مأدبة العشاء التي احتضنها مقر الشركة الكائن في مطار الملكة علياء الدولي.



هذا واتسمت مأدبة العشاء في الهنجر بطابع مميز، تناغمت عبره أجواء الطيران مع روح الإنجاز والابتكار، من خلال عرض ضوئي ثلاثي الأبعاد زين جدران الهنجر والطائرات ضمنه، وأمتع الضيوف بأمسية مميزة تحت أجنحة إحدى الطائرات.

وخلال مأدبة العشاء، عرضت الشركة فيديو خاص في ظهوره الأول، حمل عنوان "رحلة بناء هنجر 7"، وسرد مراحل تصميم وبناء الهنجر الذي يمثل مشروعاً رائداً، كما قدم لمحة شاملة حول الرؤية الكامنة وراء افتتاحه، فضلاً عن تسليطه الضوء على حجم الاستثمار الذي رصد لتحويله إلى حقيقة على أرض الواقع، وعلى الطموح والإبداع الذي يقود توسع جورامكو نحو آفاقٍ جديدة.



وفي تعليق له حول هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي - دبي لصناعات الطيران – الذراع الهندسي، جيف ويلكينسون: " يجسد هذا الهنجر القادر على استيعاب طائرة A380 بداية المرحلة القادمة من استراتيجية نمو شركة جورامكو ورحلة تحولها المستمرة، هذا الإنجاز ليس مجرد انعكاس لتفانينا في التميز التشغيلي فحسب، بل هو أيضًا علامة رئيسية في استراتيجية التوسع طويلة الأمد الخاصة بنا، مع هذا الهنجر الإضافي، توسعت قدرة جورامكو من 17 إلى 22 خط صيانة، مما يمكّننا من استيعاب المزيد من العملاء ومجموعة أوسع من الطائرات في نفس الوقت، متوقعين تحقيق زيادة بنسبة 30% في ساعات العمل، مما يرفع إجمالي ساعات العمل في جورامكو إلى أكثر من 2 مليون ساعة سنويًا."