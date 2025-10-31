السبت 2025-11-01 12:33 ص
 

"البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى

الوكيل الإخباري- منحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، البيت الأبيض الضوء الأخضر، اليوم الجمعة، لتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى بعد أن قدرت أن ذلك لن يؤثر سلبا على المخزونات الأميركية، تاركة القرار السياسي النهائي في يد الرئيس دونالد ترامب، بحسب ثلاثة مسؤولين أميركيين وأوروبيين مطلعين على الأمر.

وقالت مصادر لشبكة (سي إن إن) في وقت سابق، إن ترامب لم يسحب الصواريخ من على الطاولة بشكل كلي، وقد وضعت الإدارة خططا لتزويد أوكرانيا بها بسرعة إذا أصدر ترامب الأمر.


كما زاد إحباط ترامب بشدة في الأسابيع الأخيرة بسبب عدم رغبة بوتين في النظر بجدية في محادثات السلام لدرجة أنه وافق على عقوبات أميركية جديدة على شركات النفط الروسية الأسبوع الماضي وألغى- في الوقت الحالي- اجتماعا مخططا له مع بوتين في بودابست لمناقشة أزمة أوكرانيا.


وقال مسؤولون، إنه في حين أن البنتاغون ليس لديها أي قلق بشأن المخزونات، لا يزال مسؤولو الدفاع الأميركيون يبحثون في كيفية تدريب أوكرانيا على الصواريخ ونشرها، وفقا للمسؤولين.


وأضافت المصادر، أن هناك العديد من قضايا التشغيل التي يتعين حلها حتى تتمكن أوكرانيا من استخدام الصواريخ بفعالية.

 

بترا

 
 
