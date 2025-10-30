الخميس 2025-10-30 02:30 م
 

أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

الخميس، 30-10-2025 01:24 م
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب في الأسواق الأردنية ارتفاعًا جديدًا، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.500 دينار للغرام، مقابل 78.100 دينار للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_10202530132343729820570.jpg
 
 
