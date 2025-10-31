انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد

الوكيل الإخباري- انطلقت في بيت شباب إربد اليوم الجمعة، فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية"، الذي ينفذه مركز شباب وشابات الصريح المدمج ومركز شباب المزار الشمالي، وذلك بمشاركة 30 يافعاً من منتسبي المركز ضمن الفئة العمرية من (15–17) عاماً.

وأكد رئيس هيئة الإشراف على المعسكر عبد الرحمن العمري، أهمية هذا المعسكر في صقل شخصية المشاركين وتعزيز مهاراتهم القيادية والكشفية، بما ينعكس إيجابياً على دورهم في خدمة المجتمع المحلي والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



كما قدمت القائدة الكشفية وجود شويات محاضرة توعوية حول تاريخ الحركة الكشفية وأهدافها، ودورها في بناء جيل منظم وملتزم بالقيم الوطنية وروح العمل الجماعي.



بدوره، أكد مدير شباب محافظة إربد الدكتور حمزة العقيلي، أن المعسكر يأتي في إطار حرص المديرية على تنفيذ برامج نوعية تُعنى ببناء قدرات الشباب وتنمية مهارات القيادة والمسؤولية الاجتماعية لديهم، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة حقيقية للشباب لاكتساب الخبرات الميدانية وتنمية شخصياتهم في بيئة تفاعلية تشجع على الإبداع والمبادرة، وتسهم في تمكينهم وتحفيزهم نحو المشاركة المجتمعية الإيجابية.