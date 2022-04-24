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الأحد، 24-04-2022 01:04 م

كورونا.. متحور جديد أكثر تفشيا من أوميكرون

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االوكيل الإخباري - اكتشف المتحور الجديد من فيروس كورونا الذي يعرف باسم (XE) في بريطانيا في يناير الماضي، ومنذ ذلك الوقت ارتفع عدد الإصابات ليصل إلى 1179 إصابة حتى الآن.


ورغم أن الرقم يبدو صغيرا نسبيا حتى الآن، إلا أن مسؤولي الصحة في بريطانيا حذروا من أن المتحور الجديد من كورونا أكثر قابلية للانتشار مقارنة بغيره من المتحورات، بحسب ما قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية

ويعرف المتحور الجديد باسم (XE)، وهو خليط من سلالاتي متحور "أوميكرون" (بي إيه.1) و (بي إيه.2)، ويتكون هذا المتحور من خليط من متحورات أخرى، ولذلك يسمى بـ"المتحور المؤتلف".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن التقديرات الأولية تظهر أن معدل نمو الإصابة بهذا المتحور أكبر 10 بالمئة مقارنة بالمتحور (بي إيه.2)، لكن هذه النتيجة تحتاج تأكيدا إضافيا.

وينتمي المتحور (XE) إلى مجموعة "أوميكرون"، لكنه يختلف عنها في بعض الجوانب مثل القابلية للانتقال.

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سكااي نيوز

 




 

 


 

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