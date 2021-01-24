الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:51 م

لبنان يستبدل الحجر الفندقي بالمنزلي للقادمين إلى بيروت

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة الطيران المدني اللبناني عن إجراء جديد يتعلق بالتدابير الخاصة لمواجهة جائحة كورونا.

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وأصدرت إدارة الطيران المدني تعميماً موجهاً إلى شركات الطيران بإلغاء الحجر الفندقي للمسافرين القادمين إلى لبنان اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل والاستعاضة عنه بحجر منزلي مراقب من البلديات.


وتواصل القوى الأمنية اللبنانية التشدد في الإجراءات المتخذة لتطبيق قرار منع التجول والإقفال العام لمواجهة جائحة كورونا، وتسطير محاضر ضبط في حق المخالفين.


--(بترا)

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