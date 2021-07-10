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السبت، 10-07-2021 12:49 ص

مالطا تمنع الزوار غير المطعمين بالكامل ضد كورونا من دخول أراضيها

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير الصحة في مالطا كريس فيرن، اليوم الجمعة، عن قرار منع دخول جميع الزوار إلى البلاد اعتبارا من 14 يوليو، ما لم يكونوا مطعمين بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال فيرن في مؤتمر صحفي: "سنكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، لكننا بحاجة لحماية مجتمعنا".


وأضاف الوزير أن مالطا تعترف فقط بشهادات التطعيم الصادرة عن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.


وجاء هذا القرار بعد أن شهدت البلاد تضاعفا في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ يوم الاثنين.
يذكر أن مالطا طعمت بالفعل 79 بالمئة من سكانها البالغين بشكل كامل، وتتطلع إلى رفع هذا الرقم إلى 85 بالمئة.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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