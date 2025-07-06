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إنذار كاذب يتسبب بإخلاء طائرة إسبانية (فيديو)

مه
تعبيرية
 
الأحد، 06-07-2025 10:55 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الطيران الأوروبية "رايان إير"، يوم السبت، أن حادث الإخلاء الطارئ الذي وقع على متن إحدى طائراتها في مايوركا بإسبانيا، وأسفر عن إصابة عدد من الركاب بجروح طفيفة، كان نتيجة إنذار كاذب بوجود حريق.

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وأوضحت الشركة في بيان نقلته وكالة أسوشييتد برس أن الرحلة، التي كانت متجهة إلى مدينة في شمال إنجلترا، أُلغيت في وقت متأخر من مساء الجمعة، بسبب إشارة خاطئة لضوء تحذير بوجود حريق، ما استدعى اتخاذ إجراءات طارئة.


وخلال عملية إخلاء الركاب، أصيب عدد محدود منهم بإصابات خفيفة، شملت التواءات في الكاحل وغيرها من الإصابات البسيطة، بحسب الشركة، التي أكدت أن الطاقم طلب مساعدة طبية فورية للمصابين.


وأضافت "رايان إير" أنها نظّمت رحلة بديلة بسرعة، أقلعت صباح السبت لنقل الركاب، مشيرة إلى أنها تعتذر بشدة عن الإزعاج الذي تعرض له الركاب.


يُذكر أن مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت حالة من الذعر بين الركاب وهم يفرّون من الطائرة عبر المزالق المطاطية، وسط أجواء توتر نتيجة الحادث الطارئ.

 

 

ارم نيوز 

 
 
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