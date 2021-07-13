الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 75ر853 مليون دولار

دائرة الإفتاء: يُفضل عدم استدانة الشخص لشراء الأضحية

غرامات مالية على مستخدمي خرطوم المياه لغسيل الأرصفة والسيارات

احتراق مركبة ونفوق عدد من الأغنام في الزرقاء - صور

113 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن والبنك الدولي يوقعان 3 اتفاقيات تمويل

التنمية الاجتماعية للأردنيين : تأكدوا من جهات التبرع

تصريحات حكومية تفاجئ الأردنيين اليوم وتشعل مواقع التواصل

الهاتف النقال يحرم 28 طالبا جديدا من امتحانات التوجيهي

الثلاثاء، 13-07-2021 03:16 م

ماليزيا تغلق مركزاً للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة العاملين بالفيروس

60ed50284c59b73c9b4c7b0e


الوكيل الإخباري- قال وزير العلوم في ماليزيا، خيري جمال الدين، إن السلطات أمرت بإغلاق أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة أكثر من 200 من المتطوعين والعمال هناك في مطلع الأسبوع.

اضافة اعلان


وأضاف جمال الدين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام.


ويقدم المركز الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا خارج العاصمة كوالالمبور حوالي ثلاثة آلاف جرعة يوميا. وقال إن الفحوصات أثبتت إصابة 204 أشخاص من بين 453 من العاملين والمتطوعين.

  

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2021-637598216819161425-916

الصحة العالمية: تونس تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا في المنطقة العربية والقارة الأفريقية

صحة

وفاة و99 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

1bddfb38-a850-4f63-82b5-ff77ca0f9d2d

روسيا تسجل 24702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و780 حالة وفاة

60ed3315423604644434b219

مصر تعلن الموعد المتوقع لدخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا

1047581805_0_374_3094_2048_1000x541_80_0_0_5c0e723919e768174143683d3d9658c5

إصابات كورونا تتضاعف في فرنسا

3574207

المغرب يسجل 657 إصابة و15 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
لقاح

الشعوب العربية الأكثر رفضا وقبولا للقاحات كورونا

5390742054607399

روسيا تبدأ استخدام لقاح 'سبوتنيك لايت' المضاد لكورونا

kwrwna_raq

الصحة العراقية: دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من فيروس كورونا

v

' طفرة دلتا ' ستكون الأكثر انتشارا في أوروبا

1549356-1068508014

موسكو: ارتفاع أعداد الراغبين في التطعيم ضد كورونا

18d49683-5614-4b8b-9cd7-1ce7141f5489

روسيا تسجل 17378 إصابة جديدة بكورونا