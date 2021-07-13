ماليزيا تغلق مركزاً للتطعيم ضد كورونا بعد إصابة العاملين بالفيروس

الوكيل الإخباري- قال وزير العلوم في ماليزيا، خيري جمال الدين، إن السلطات أمرت بإغلاق أحد مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا بعد ثبوت إصابة أكثر من 200 من المتطوعين والعمال هناك في مطلع الأسبوع.

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وأضاف جمال الدين، اليوم الثلاثاء، أن السلطات تنصح الأشخاص الذين تم تطعيمهم في المركز خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو بعزل أنفسهم لمدة 10 أيام.



ويقدم المركز الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا خارج العاصمة كوالالمبور حوالي ثلاثة آلاف جرعة يوميا. وقال إن الفحوصات أثبتت إصابة 204 أشخاص من بين 453 من العاملين والمتطوعين.

المصدر: روسيا اليوم



