السبت 10-10-2020
الوكيل الاخباري

توضيح من رئاسة الوزراء حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

عجلون: اخماد حريق محل تجاري

متى ينتهي حظر التجول الشامل بالاردن ؟

السيطرة على حريق اندلع في إربد

صحة إربد للوكيل: تكثيف عمل التقصي الوبائي بالمحافظة

‫تصريحات حول انتقال كورونا بالاردن تُلهب مواقع التواصل الإجتماعي

مدير الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة ابن عمه بكورونا

43 إصابة جديدة بالفيروس في معان والمفرق

المطعوم الرباعي يصل المملكة خلال يومين وهذا سعره

جامعة اليرموك توضح حول قبولات كلية الطب




السبت، 10-10-2020 01:53 م

يعاني من الضغط والسكري

مدير الطب الشرعي يكشف تفاصيل وفاة ابن عمه بكورونا

عن
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير الطب الشرعي، الدكتور عدنان عباس ، عن تفاصيل وفاة ابن عمه بفيروس كورونا ، الدكتور رشدي قطاش .

اضافة اعلان
 

وبيّن عباس في حديث خاص لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الدكتور قطاش ، توفي صباح اليوم السبت ، داخل مستشفى البشير ، عن عمر يُناهز (63) عاما.

 

وأشار ، انه كان يُعاني من الضغط والسكري ، وتابع " لقد شعر بأعراض المرض ، فقام على الفور بإجراء الفحوصات اللازمة ، أمس الجمعة ، حيث كانت حالته حرجة وتمّ إدخاله إلى العناية الحثيثة ، تحت أجهزة التنفس الاصطناعي".

 

وأوضح عباس ، أن الدكتور قطاش "طبيب عام"، في وزارة الصحة ، حيث شغل منصب مدير صحة الجويدة ، قبل إحالته إلى التقاعد .

 

ولفت ، أن ابن عمه الدكتور قطاش ، يتمتع بالإنسانيّة ومساعدة الآخرين ، ولديه سيرة طبية "محمودة".

 

 

يشار أن مدير الطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس ، أعلن عن إصابته بالفيروس  في وقت سابق ، ويخضع للحجر المنزلي.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
640

إيران: 195 وفاة و3875 إصابة جديدة بكورونا

d237fedd9cc2ed2f50b0dd3e5feba931

الكويت: 6 وفيات جديدة بكورونا

1213

اندونيسيا: 88 وفاة و4294 إصابة بفيروس كورونا

-698041107

صفر إصابات بكورونا في كوريا الشمالية

5e6cb44c4236045ae529e5ff

قطر: 178 إصابة جديدة بكورونا

كم

صحة إربد للوكيل: تكثيف عمل التقصي الوبائي بالمحافظة

أخبار متعلقة
coronavirus-lebanon

لبنان: 10وفيات و686 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا

الهند: 1201 وفاة و97570 إصابة جديدة بكورونا

1

العراق: 60 وفاة و4106 إصابات بكورونا

كيف-ينتقل-فيروس-كورونا

إندونيسيا: 106 وفيات بفيروس بكورونا

لقاح كورونا الروسي 1

الكويت: 4 وفيات و 740 إصابة جديدة بكورونا

كورونا 8

العراق: 82 وفاة و4597 إصابة جديدة بكورونا