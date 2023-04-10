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الإثنين، 10-04-2023 03:36 م

مسؤولون في الصين ينتقدون منظمة الصحة العالمية بشأن أبحاث كوفيد

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الوكيل الإخباري - دافع مسؤولو صحة صينيون عن بحثهم عن مصدر فيروس "كوفيد - 19" وانتقدوا يوم السبت، منظمة الصحة العالمية بعد أن قال مديرها إنه كان ينبغي على بكين مشاركة المعلومات الجينية في وقت أبكر.

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وقال مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، إن تعليقات منظمة الصحة العالمية كانت "مسيئة وغير محترمة".

 

واتهم منظمة الصحة العالمية بمحاولة تشويه سمعة الصين، وقال إنه ينبغي عليها تجنب مساعدة الآخرين في "تسييس كوفيد – 19".


وصرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في السابع عشر من مارس بأن المواد الجينية التي تم الكشف عنها حديثا والتي تم جمعها في ووهان بوسط الصين، حيث تم اكتشاف الحالات الأولى في أواخر عام 2019، كان ينبغي مشاركتها قبل ثلاث سنوات.


وردا على ذلك، أفاد شين في مؤتمر صحفي "كدولة مسؤولة وكعلماء، نشارك دائما نتائج الأبحاث بنشاط مع علماء من جميع أنحاء العالم".

 

وكرر المسؤولون نظريات مؤامرة مناهضة للولايات المتحدة بأن الفيروس من صنع واشنطن وتم تهريبه إلى الصين.


وتقول الحكومة أيضا إن الفيروس ربما دخل الصين عن طريق البريد أو شحنات المواد الغذائية.

 

روسيا اليوم 

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