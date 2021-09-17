الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

خبير عالمي : العالم على موعد مع المتحور الوحش

أجواء معتدلة الجمعة

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان القيصر الرابع

لبنان : مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق بقضية انفجار المرفأ

الصحة العالمية تدعو لبنان إلى اعطاء لقاح كورونا لـ40 بالمئة من السكان

تونس تقرر فتح حدودها مع ليبيا بدءا من الغد

البلقاء التطبيقية الأولى محليا في تصنيف التايمز للجامعات العلمية

مساد: التعليم عن بعد يستوجب تهيئة البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية

ورشة تبحث تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة

الصحة تعلن عن اسماء مراكز فحص كورونا الجمعة

الجمعة، 17-09-2021 08:57 ص

مصر.. ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بكورونا

6143d95a42360454dc1bb347


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في ارتفاع مستمر لعدد الحالات اليومية.

اضافة اعلان


وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 569، مقارنة مع 531 الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 295051.


وذكر مجاهد أن وزارة الصحة في البلاد رصدت خلال اليوم الماضي 13 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد العدد ذاته الأربعاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 16921 شخصا.


كما أفاد مجاهد بخروج 477 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 248425 شخصا.


وتشهد مصر منذ أسابيع ارتفاعا جديدا للإصابات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة مع اقتراب الموجة الرابعة من الجائحة.

 

 المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
العربي

خبير عالمي : العالم على موعد مع المتحور الوحش

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدعو لبنان إلى اعطاء لقاح كورونا لـ40 بالمئة من السكان

w

سوريا.. إصابات كورونا ترتفع 5 أضعاف

f

إيران توافق على استخدام لقاح أمريكي مضاد لكورونا

w

بريطانيا: 158 وفاة و 26911 اصابة بكورونا

6143410f4236041c203fc000

السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أخبار متعلقة
613feacf4c59b732d7651432

ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر

613e9ad54236043aee32bc45

471 إصابة و11 وفاة جديدة بكورونا في مصر

6137868342360403e153f5e2

إيطاليا تسجل 4720 إصابة و71 وفاة جديدة بكورونا

6132be554c59b75bf20b3b4c

11 وفاة وأكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا في مصر

612d753b4c59b76959196bbd

6 وفيات و263 إصابة جديدة بكورونا في مصر

611cb7764236040e0e107382

مصر: وزارة الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن شهادات كورونا