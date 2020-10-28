الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

الحموري للوكيل : 315 حالة كورونا تتلقى العلاج في القطاع الخاص منها 25 في خطر

وزير التربية والتعليم للوكيل : الوضع الوبائي هو من يحكم العودة للمدارس

الفراية للوكيل : نتابع الوضع الوبائي في النعيمة باربد والتقييم مستمر

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا

وفاة شاب غرقا في الأغوار الجنوبية

حقيقة انعقاد اجتماع حكومي طارئ لبحث إجراءات إغلاق وحظر شامل لمدد طويلة

المعايطة: فكرة تغيير موعد الانتخابات أصبحت بعيدة

كورونا.. 44 مليون مصاب حول العالم




الأربعاء، 28-10-2020 02:38 ص

مصر : تسجيل 170 اصابة جديدة و 11 وفاة بفيروس كورونا

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a


الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية امس الثلاثاء، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99084 حالة .

اضافة اعلان

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

 

المصدر - مصراوي 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020102717045965QY

السعودية تقرر صرف مبلغ نصف مليون ريال لعائلة كل شخص يتوفى بكورونا

1

72 وفاة و3988 اصابة بكورونا في المغرب

كورونا-في-قطر

لبنان: 11 وفاة و 1809 إصابات جديدة بكورونا

المكسيك-تسجل-ارتفاعا-قياسيا-في-الحصيلة-اليومية-لإصابات-كورونا-

أوكرانيا: 126 وفاة و6677 إصابة جديدة بكورونا

1

كورونا.. 44 مليون مصاب حول العالم

كورونا

إيطاليا: 221 وفاة و 21994 إصابة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

مصر : تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا

image (1)

مصر تعلن عن تحسن كبير في الوضع الوبائي

32020201121427763471

مصر : 129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة

23d4d947-d286-4c61-847a-7fcdbb9b0f9a

مصر : 121 اصابة جديدة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_fa37e9f06eecde01998bf63c6ae5a10a

تراجع اصابات ووفيات كورونا في مصر

e74ef592-30f8-455f-8ce1-a145d92705b9

مصر : 119 اصابة جديدة بكورونا