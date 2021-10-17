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الأحد، 17-10-2021 07:13 ص

مصر تكشف عن الفئات التي ستحصل على ثالث جرعة من لقاح كورونا

مصررر


الوكيل الإخباري - قال محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، إن لقاحات فيروس كورونا فعالة من 6 إلى 9 أشهر مثل تطعيم الإنفلونزا الذي يتم تطويره كل عام لمواكبة الطفرات التي تحدث.

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وأضاف تاج الدين أمس السبت، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "من حصل على تطعيم مر عليه سنة قد يحتاج إلى جرعة ثالثة أو خلينا نقول تطعيم جديد لزيادة المناعة لديه وإضافته بالمناعة ضد المرض أكثر".


وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التطعيم، هي لنفس الأولويات مع بداية التطعيمات، وهم كبار السن والكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة مثل أمراض الصدر والقلب ونقص المناعة أو أي أمراض أخرى، موضحا أن الجرعة الثالثة ستكون من أي نوع من اللقاحات المعتمدة في مصر.


وفيما يتعلق بتطعيم الأطفال، أشار إلى أنه سيتم البدء بتطعيم طلاب الجامعات الأقل من 18 عاما، بعد اختيار التطعيم الذي سيسمح به لهذه الفئة العمرية، وغالبا سيكون فايزر الذي بدأت تجاربه بالخارج على الأطفال.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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