الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

استشهاد ثلاثة صيادين إثر قصف مركبهم في غزة

الضمان: إعفاءات من الفوائد والغرامات

الهواري : نرجح جعل لقاح كورونا مطعوماً سنوياً

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

مواطنون عبر برنامج الوكيل : اخذنا لقاح كورونا وننصح الجميع بالذهاب واخذ المطعوم

أسعار الذهب الأحد 7/3/2021

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

بعد وفاة الناشط العمري .. موت الغفلة يتصدر تويتر

زريقات : وقف استقبال مراجعي العيادات الخارجية قد يستمر 3 أسابيع

الأحد، 07-03-2021 09:56 ص

مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

مصر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر ستتسلم 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد تاج الدين، في تصريحات صحفية، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ملايين المواطنين.

وأشار إلى أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا "سينوفارم الصيني" و"أسترازينيكا البريطاني".

وكانت قد بدأت مصر يوم الخميس تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على اللقاح.

اضافة اعلان
 

RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت : اجتماع لإعادة النظر بقرار الحظر الشامل

2020-06-22T052509Z_1772285151_RC25EH9VGSR8_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SAUDI (1)

السعودية: عودة الحياة الطبيعية تدريجيا

6043e0fb42360422a169147b

المغرب.. 3 وفيات جديدة بكورونا

4166133751593177765 (1)

البرازيل.. 1555 وفاة جديدة بكورونا

تحديات-كبيرة-للوصول-إلى-لقاح-فعال-ضد-كورونا-800x549

أميركا توزع نحو 88 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

66

رفع أمر البقاء في المنازل بمقاطعة أوتناريو الكندية

أخبار متعلقة
لقاح-كورونا

موسكو تعتزم إنتاج 88 مليون جرعة من لقاح كورونا

1-1339547

الإمارات.. 20 وفاة جديدة بكورونا

مصر

مصر.. ارتفاع حصيلة إصابات ووفيات كورونا اليومية

1-1365436

لبنان.. انطلاق أولى عمليات التطعيم بلقاح فايزر

ط

مستشار السيسي يتحدث عن موجة كورونا الثالثة

كورونا

مصر .. 48 وفاة جديدة بكورونا