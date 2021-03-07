مصر: وصول 8 ملايين جرعة لقاح كورونا خلال أسابيع

الوكيل الإخباري - أعلن مستشار الرئاسة المصرية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مصر ستتسلم 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وأكد تاج الدين، في تصريحات صحفية، أن هذه الكمية تكفي لتلقيح ملايين المواطنين.



وأشار إلى أن مصر حصلت بالفعل على ما يقرب من 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا، وهما لقاحا "سينوفارم الصيني" و"أسترازينيكا البريطاني".



وكانت قد بدأت مصر يوم الخميس تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وجارٍ استقبال تسجيل طلبات الحصول على اللقاح.

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