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الثلاثاء، 26-10-2021 09:34 ص

منظمة الصحة العالمية: كوريا الشمالية تؤكد أنها خالية من فيروس كورونا

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الوكيل الاخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إن السلطات الصحية في كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت اختبارات فيروس كورونا المستجد على حوالي 42,000 شخص لكنها لم تجد أي إصابات إيجابية بالفيروس.

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وأظهرت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي، أن ما مجموعه 678 كوريا شماليا خضعوا لاختبار فيروس كورونا في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر، ولكن تبين أنهم جميعا سلبيون.

وقال التقرير إن من بين الكوريين الشماليين الذين تم اختبارهم حديثا، أصيب 113 شخصا بمرض شبيه بالإنفلونزا أو التهابات تنفسية حادة، بينما كان الباقون من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ويرفع الاختبار الأخير العدد الإجمالي للكوريين الشماليين الذين خضعوا للاختبار إلى 42,773.

وزعمت كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، مع اتخاذ مجموعة من إجراءات مكافحة الفيروس، بما في ذلك الضوابط الصارمة على الحدود.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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