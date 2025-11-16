مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بأن نحو 100 شخص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير حكومي في جنوبي الكونغو الديمقراطية.



وقال مسؤول في الشرطة إن "الحادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في منجم قرية مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا".



وبينما ذكرت تقارير أولية أن "ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت"، فيما لا تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

وأضاف بيكوس كيليهوشي، رئيس منتدى قادة اللاجئين العالميين في كولويزي، لوكالة الأنباء الألمانية إن "كثيرا من الذين دفنوا وتم انتشالهم هم من النازحين داخليا".



وأرجعت فيفي ماسوكا، حاكمة محافظة لوالابا، الانهيار الذي وقع إلى هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.



ونظرا لانعدام الأمن المستمر في أجزاء واسعة من الكونغو، تجذب المنطقة الجنوبية الغنية بالموارد العديد من البالغين والأطفال الباحثين عن الرزق للعمل في المناجم غير الرسمية، حيث يشتغلون غالبا في ظروف غير آمنة.

RT