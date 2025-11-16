الأحد 2025-11-16 11:24 م
 

مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

ل
أرشيفية
 
الأحد، 16-11-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري- أفادت الشرطة بالكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، بأن نحو 100 شخص لقوا حتفهم جراء انهيار أرضي بمنجم ذهب غير حكومي في جنوبي الكونغو الديمقراطية.

وقال مسؤول في الشرطة إن "الحادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في منجم قرية مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا".

وبينما ذكرت تقارير أولية أن "ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت"، فيما لا تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.

اضافة اعلان


وأضاف بيكوس كيليهوشي، رئيس منتدى قادة اللاجئين العالميين في كولويزي، لوكالة الأنباء الألمانية إن "كثيرا من الذين دفنوا وتم انتشالهم هم من النازحين داخليا".


وأرجعت فيفي ماسوكا، حاكمة محافظة لوالابا، الانهيار الذي وقع إلى هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.


ونظرا لانعدام الأمن المستمر في أجزاء واسعة من الكونغو، تجذب المنطقة الجنوبية الغنية بالموارد العديد من البالغين والأطفال الباحثين عن الرزق للعمل في المناجم غير الرسمية، حيث يشتغلون غالبا في ظروف غير آمنة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الهلال الأحمر: غزة بحاجة إلى 250 ألف خيمة

فلسطين الهلال الأحمر: غزة بحاجة إلى 250 ألف خيمة

ل

أخبار محلية الشرباتي يحقق "برونزية" التايكواندو بدورة التضامن الإسلامي

ي

أخبار محلية وزيرة التنمية: التعايش الديني قيمة نبيلة تُشكل أساسا متينا لاستقرار المجتمع

ل

طب وصحة الشيخوخة قد تمنح الجسم دفاعا غير متوقع ضد الأورام السرطانية

دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق

عربي ودولي دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق

سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا

أخبار محلية سلمى عليان تمثل الأردن في التجمع الذهبي الدولي للشباب 2025 في نيجيريا

طبيب أردني يحذر من إجراء طبي للأطفال مع دخول الشتاء

أخبار محلية طبيب أردني يحذر من إجراء طبي للأطفال مع دخول الشتاء

ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان

أخبار محلية ورشة "إدارة المشاعر" لعمّال الوطن من ذوي الإعاقات في أمانة عمّان



 
 





الأكثر مشاهدة