مصرع أكثر من 100 شخص جراء انهيار أرضي في منجم ذهب بالكونغو الديمقراطية

وقال مسؤول في الشرطة إن "الحادث وقع بعد ظهر يوم الجمعة الماضي في منجم قرية مولوندو لوالابا بالقرب من مدينة كولويزي في محافظة لوالابا".
وبينما ذكرت تقارير أولية أن "ما يصل إلى 70 عاملا دفنوا في الانهيار الأرضي، ارتفع بالفعل عدد الجثث التي تم انتشالها إلى 101 بحلول صباح أمس السبت"، فيما لا تزال جهود الإنقاذ متواصلة، ويفترض أن هناك المزيد من الضحايا تحت الأنقاض.
وأضاف بيكوس كيليهوشي، رئيس منتدى قادة اللاجئين العالميين في كولويزي، لوكالة الأنباء الألمانية إن "كثيرا من الذين دفنوا وتم انتشالهم هم من النازحين داخليا".
وأرجعت فيفي ماسوكا، حاكمة محافظة لوالابا، الانهيار الذي وقع إلى هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.
ونظرا لانعدام الأمن المستمر في أجزاء واسعة من الكونغو، تجذب المنطقة الجنوبية الغنية بالموارد العديد من البالغين والأطفال الباحثين عن الرزق للعمل في المناجم غير الرسمية، حيث يشتغلون غالبا في ظروف غير آمنة.
-
أخبار متعلقة
-
دول الكاريبي وإفريقيا تطالب بريطانيا بالمساءلة والتعويضات عن تجارة الرق
-
ترامب يستعد لإبرام صفقة عملاقة جديدة مع السعودية
-
الاحتلال يوضح ملابسات استهدافه لعناصر من "اليونيفيل"
-
انتخابات رئاسية في تشيلي واهتمام الناخبين يراوح بين الجريمة والهجرة
-
كييف: نسعى لتبادل 1200 أسير مع روسيا
-
اليابان: تحذير من تساقط الرماد بعد ثوران بركاني
-
إسقاط 57 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية الليلة الماضية
-
انهيار ثلاثة أبراج لنقل الكهرباء في فنزويلا