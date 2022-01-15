هل يمكن الإصابة بمتحور أوميكرون مرتين؟

الوكيل الاخباري- ذكر موقع "الحرّة" أنّه في وقت ترتفع فيه حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 وتحذير مسؤولي الصحة العامة من احتمال تعرض الجميع لمتحور أوميكرون، يجيب تقرير لموقع "برفونشين" على مجموعة أسئلة حول وعودة العدوى أي إمكانية الإصابة مرة ثانية.



بداية، توضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن إعادة العدوى تعني أن الشخص أصيب مرة واحدة، وتعافى من المرض، ومن ثم أصيب بالمرض نفسه مرة أخرى لاحقا.



وردا على سؤال عن إمكانية الإصابة بأوميكرون بعد الإصابة بنوع سابق من فيروس كورونا، يجيب توماس روسو، رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بافالو في نيويورك، قائلا: "نعم بكل تأكيد".



وتقول مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد SARS-CoV-2 ، الفيروس المسبب لكوفيد-19، وأولئك الذين أصيبوا بالفيروس بالفعل لديهم "خطر منخفض للإصابة بعدوى لاحقة" لمدة ستة أشهر على الأقل.





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المصدر: لبنان24