هونغ كونغ تخفف قيود الإغلاق الصحي

الوكيل الاخباري -

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بدأت منطقةً هونغ كونغ الادارية الخاصة بتخفيف الإغلاق المؤقت على آلاف السكان، بعد إجراء فحص إلزامي لكشف الإصابات بفيروس كورونا، ما سمح لأولئك الذين لديهم نتائج سلبية بمغادرة المنطقة المصابة.وقالت وزيرة الغذاء والصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان، بمؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن أكثر من 7 آلاف شخص في منطقة ياو ما تي وجوردان خضعوا للفحص حتى اليوم، في حين قال وزير الشؤون الداخلية كاسبار تسوي، إن أولئك الذين لديهم نتائج اختبار سلبية سيكونون قادرين على المغادرة والدخول من مساء اليوم الأحد، مشيرا الى أن الحكومة تسعى الى رفع القيود التي بدأت في وقت مبكر بسبب الفيروس.ويعد الإغلاق فرصة للتخلص من الفيروس في مدينة قاومت الوباء بشراسة رغم انه إجراء بسيط مقارنة بتلك التدابير المعتمدة في البر الرئيسي للصين، حين منع الناس من مغادرة المدن أو الأحياء أو حتى مجمعاتهم السكنية.