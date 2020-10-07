وزير الصحة اللبناني يعلن عن خطة عاجلة لمواجهة انتشار كورونا

الوكيل الاخباري – أعلن وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور حمد حسن، عن خطة عاجلة لمواجهة وباء كورونا، لتفادي سلبيات الفترة الأخيرة والتي نتجت عن حصول نقص في التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية في السوق المحلية وعدم توافر المبالغ المالية، سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل متلاحقة.

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وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، أكد حسن أن "أزمة توفير المال لشراء المطلوب من التجهيزات في طريقها إلى الحل بوعد من حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي حيث تم الاتفاق على آلية للدفع للموردين للتسريع بالخطوات التنفيذية".



وقال إن "هذه المرحلة تستدعي من فريق الوزارة العمل الفعال والسريع والميداني".



وأوضح أن العمل الذي تم تقسيمه إلى 3 مراحل سيكون كالتالي:



- تتضمن المرحلة الأولى زيادة عدد الأسرّة في سبعة مستشفيات حكومية في بيروت وجبل لبنان والشمال حيث تتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير، وذلك في فترة تمتد بين أسبوع و10 أيام بالتزامن مع مواصلة حملات الفحوص الميدانية.



- تتضمن المرحلة الثانية زيادة عدد الأسرّة في الجنوب والبقاع الغربي خلال مدة لا تزيد عن 3 أسابيع.



- من المفترض أن تكون المستشفيات الحكومية في المرحلة الثالثة وفي غضون 6 أسابيع قد رفعت عدد أسرّة العناية الفائقة لاستقبال مرضى كورونا.



ولفت الوزير حسن إلى أن "هذه المراحل تتضمن كذلك توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في عهدة الوزارة، إلى جانب توزيع الهبات التي استلمها الجيش اللبناني".







المصدر : سبوتنك



