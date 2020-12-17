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الخميس، 17-12-2020 12:38 م

وفاة الرئيس السويسري الأسبق فلافيو كوتي بعد إصابته بكورونا

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الوكيل الاخباري - توفي الرئيس السويسري الأسبق، فلافيو كوتي، مساء الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاما إثر إصابته بفيرويس كورونا (كوفيد-19).

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كتب وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس في تغريدة "بحزن شديد تبلغت وفاة فلافيو كوتي".


وبحسب صحيفة "ذا لوكال"، توفي كوتي بعد ظهر الأربعاء في مستشفى في لوكارنو بعد مضاعفات ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.


وكان فلافيو كوتي الذي درس الحقوق، عضواً في الحزب "المسيحي الديمقراطي" في منطقة تيسان، قبل أن يصبح وزيرا ويمضي 12 عاماً في الحكومة الفيدرالية في برن بين عامي 1987 و1999.

 

وشغل منصب رئيس الاتحاد السويسري مرتين في عامي 1991 و1998. ولدى سويسرا نظام رئاسة دورية على أساس سنوي بحيث يتولى منصب الرئيس أعضاء الحكومة الفيدرالية.


ويُعرف خصوصا لعمله من أجل تقريب سويسرا من الهيئات الدولية، داعياً خصوصاً إلى انضمامها للأمم المتحدة والدفاع عن جنيف كمقر للمنظمات الدولية من بينها منظمة التجارة العالمية.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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