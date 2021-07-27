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الثلاثاء، 27-07-2021 01:32 م

وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة، و139 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و62 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفاة الجديدة سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل وفيات جديدة في محافظات الضفة.
وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس (12)، جنين (5)، ضواحي القدس (2)، طولكرم (2)، الخليل (4)، رام الله والبيرة (1)، قطاع غزة (113)، حيث تم إجراء 4439 فحصا.


وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: جنين (2)، الخليل (1)، قطاع غزة (59)، لافتة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.


ولفتت الكيلة إلى وجود 9 مصابين في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 12 مصابا، بينهم مصاب واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 578,364، بينهم 409,862 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا 

 




 

 


 

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