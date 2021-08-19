الخميس 19-08-2021
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الخميس، 19-08-2021 03:53 م

وفيات كورونا في إيران تتجاوز 100 ألف

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الوكيل الاخباري- تخطى إجمالي عدد وفيات فيروس كورونا في إيران عتبة المئة الف، حسب الأرقام الرسمية التي نشرتها وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس.

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وبحسب الإحصاءات الرسمية تم تسجيل 31266 إصابة جديدة و564 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك أصبح إجمالي عدد الإصابات في إيران 4.587.683 أما إجمالي الوفيات فبلغ 100255.

وبلغ إجمالي عدد الأفراد المتعافين من الفيروس حتى الآن 3.840.568 مع وجود 7538 شخصا في العناية المركزة.

كما تم توزيع 21.490.705 جرعة لقاح، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 16.254.282، أما الذين حصلوا على جرعتين فيبلغ عددهم 5.236.423 شخصا.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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