الإثنين 05-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

ادارة الدوريات الخارجية تحذر من الحوادث البسيطة

وزير الصحة يقرر صرف مكافآت لأطباء وصيادلة وأطباء أسنان

660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة 'ماريو'

وزير التنمية يشكل لجنة لمراجعة نظام جمع التبرعات

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

وزارة التربية لـ الوكيل : لا اسقاط للعام الدراسي الحالي

الغذاء والدواء :خطة رقابية شاملة في رمضان

الصحة : مؤشرات حاسمة نهاية الشهر الحالي

العمل لـ الوكيل : عطلة الأحد تشمل القطاع الخاص

مطالبات باعتبار قطاع الإنشاءات من القطاعات المتضررة

الإثنين، 05-04-2021 03:31 م

2634 إصابة

10 وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

صحة
مقطع توضيحي لفيروس كورونا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزير الصحة الفلسطينية ، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الإثنين، تسجيل 10 وفيات و2634 إصابة جديدة بكورونا و1242 حالة تعاف في الضفة الغربية وقطاع غزة.

اضافة اعلان

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أنه تم تسجيل 8 حالات وفاة في الضفة الغربية: "جنين 1، طولكرم 1، الخليل 3، نابلس 3"، وحالتي وفاة في قطاع غزة.


وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 50، جنين 240، طوباس 39، ضواحي القدس 39، طولكرم 89، الخليل 228، سلفيت 25، نابلس 192، بيت لحم 41، رام الله والبيرة 123، أريحا والأغوار 7"، قطاع غزة 1561.


وأضافت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت، حسب التالي: "قلقيلية 57، جنين 106، طوباس 19، ضواحي القدس 8، طولكرم 52، الخليل 102، سلفيت 40، نابلس 265، بيت لحم 125، رام الله والبيرة 195، أريحا والأغوار 13"، قطاع غزة 260.


ولفتت الكيلة، إلى وجود 199 مصابا في العناية المكثفة، بينهم 58 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 608 مرضى.


وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 100552، بينهم 11328 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

 

المصدر : وفا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ginp-trojan-coronavirus-finder-featured

اكتشاف سلالة مزدوجة لكورونا في أمريكا.. وتحذير من خطورتها

640

الإمارات تسجل 2012 إصابة جديدة بكورونا

ايران

حالة استنفار في طهران بعد تفشي فيروس كورونا

606abc2e4236047c8c7fdf19

للمرة الأولى.. إصابات كورونا اليومية في الهند تتخطى 100 ألف

bdde0cb7-a1b1-4e9a-872d-03bb1976150d_16x9_1200x676

لقاح بقطرات للأنف.. خبير أوبئة يزف بشرى نهاية كورونا

606aab944c59b74c7806fa51

دول تشدد قيود التصدي لكورونا وأخرى تخففها

أخبار متعلقة
عغ

16 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

فل

18 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وفا

24 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

ككك

23 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

وف

فلسطين .. 20 وفاة جديدة بكورونا

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1

فلسطين .. 22 وفاة جديدة بكورونا