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الأربعاء، 06-01-2021 01:12 م

14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الأربعاء، عن تسجيل 14 وفاة و1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1585 حالة تعاف خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وأوضحت الكيلة في التقرير الوبائي اليومي، أن 9 من الوفيات تم تسجيلها في الضفة، و5 في قطاع غزة. وأشارت إلى وجود 115 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.


-- (بترا)

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