بالابتسامة.. امنعي تحول اكتئابك إلى مرض قاتل

الوكيل الاخباري - لطالما ارتبط الاكتئاب بالسكتة الدماغية، حيث أشار العديد من الخبراء إلى كيفية تأثير حالة الصحة العقلية في تدفق الدم في الجسم. ونقلت صحيفة «ديلي ميل البريطانية» عن مجلة Neurology، تفاصيل دراسة أجراها فريق بحث طبي أميركي وأوروبي مشترك، توصلوا فيه إلى أن الذين يعانون اضطراب الصحة العقلية، ترتفع احتمالات إصابتهم بسكتة دماغية، بعد أن أجروا بحوثاً على 26877 شخصاً شاركوا في الدراسة، وجدوا أن أعراض الاكتئاب قد تقودهم إلى الإصابة بأمراض عدة قاتلة، أبرزها السكتة الدماغية المؤدية للموت.



وينصح الدكتور روبرت مورفي في جامعة غالواي الأيرلندية، بالتخلص من أعراض الاكتئاب وسرعة معالجته، وتخفيف الناس من التأثيرات الخارجية عليهم، بالابتسامة وخلق أجواء مريحة نفسية لهم ولمن حولهم.

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وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الاكتئاب يسبب ضرراً في صفائح الدم المسؤولة عن منع التجلطات، ويساعد الاكتئاب على منع وصول الدم الحيوي إلى الدماغ.



وتشير الدراسة البحثية إلى أن أعراض الاكتئاب، لها تأثير قوي ومباشر في صحة الإنسان العقلية، مستشهداً بنظام INTERSTROKE الطبي الذي يحصي أعداد المصابين بالسكتة الدماغية في 32 دولة في أميركيا وأوروبا وآسيا، وأسباب حدوثها وطرق معالجتها.











وتناولت الدراسة البحثية، بعض المشاكل التي تعرض لها المشاركين في البحث، مثل أمراض القلب والدماغ والصحة العقلية، حيث أبرزت النتائج أن 46% من المصابين بالاكتئاب هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسكتة دماغية مفاجئة.



ويعتقد العلماء الآن أن العواطف وتعابير الوجه تحدث في الوقت نفسه بالضبط، ولذلك فإن إثارة أحدهما يحفز الآخر تلقائياً، ويترتب على ذلك أن الابتسامة أو رؤية ابتسامة، حتى عندما لا يشعر الشخص بالسعادة يمكن أن تحفز الأفكار السارة أو العكس. وكان عالم أعصاب فرنسي يدعى دوشيمي، قد حدد معالم الابتسامة النابعة من القلب، واصفاً إياها، بأنها تلك التي ترتفع فيها الوجنتان وزوايا الفم إلى أعلى، وتظهر تجعدات خفيفة على جانبي العينين.

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