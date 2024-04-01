صيحة الموسم.. الصنادل الفضية - صور

الوكيل الإخباري - على ما يبدو، فإن الصنادل الفضية عادت لتأخذ مكانًا لها ضمن صيحات الموضة الجديدة.



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فإذا كنت تبحثين عن حذاء تستطيعين الاستثمار فيه ويناسب تقريباً كل الألوان فعليك بصندل فضي مسطح تسارعين إلى انتعاله مع فستان طويل أو سروال أو ما تختارينه لربيع وصيف 2024، فالصنادل الفضية تعتبر صيحة من صيحات الموضة لهذا العام.



الصندل الفضي يعتبر الملاذ الأكثر أماناً في الموضة لا سيما وأنه متنوع ويلائم نزهاتك والبحر أو حتى السفر كما أنه يتمتع بالأناقة اللازمة لإكمال مظهرك الليلي.



فالصنادل الفضية متوفرة بتصاميم متعددة يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفساتين الرومانسية وهي تتماشى مع كل شيء ترتدينه، إليك عزيزتي مجموعة من الصنادل الفضية بقاسم مشترك واحد أنها من دون كعب ومريحة للغاية.















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