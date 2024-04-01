الإثنين 01-04-2024
الوكيل الاخباري
 

السير: تدهور مركبة يسبب ازدحام على طريق المطار

لجان خدمات المخيمات تؤكد التفافها حول القيادة الهاشمية

مصادر: اجتماع القاهرة لم يسفر عن جديد

انخفاض عجز المدفوعات في الأردن لـ 1.46 مليار دينار

إطلاق دليل إرشادي لتسريع عملية تسجيل الأدوية لدى مؤسسة الغذاء والدواء

مفتي المملكة: إطلاق الشعارات التي تثير الفتنة والعنصرية وتهدف إلى تفتيت الأمة والمجتمع خلال المسيرات حرام شرعاً

الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ أمس

مولدوفا تعلن انطلاق مناورات عسكرية بمشاركة قوات أمريكية ورومانية

بدء استقبال طلبات الترشح لجائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية

ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 8 %

الإثنين، 01-04-2024 01:07 م

صيحة الموسم.. الصنادل الفضية - صور

1032793504_max


الوكيل الإخباري - على ما يبدو، فإن الصنادل الفضية عادت لتأخذ مكانًا  لها ضمن صيحات الموضة الجديدة.

اضافة اعلان

 

فإذا كنت تبحثين عن حذاء تستطيعين الاستثمار فيه ويناسب تقريباً كل الألوان فعليك بصندل فضي مسطح تسارعين إلى انتعاله مع فستان طويل أو سروال أو ما تختارينه لربيع وصيف 2024، فالصنادل الفضية تعتبر صيحة من صيحات الموضة لهذا العام.

 

الصندل الفضي يعتبر الملاذ الأكثر أماناً في الموضة لا سيما وأنه متنوع ويلائم نزهاتك والبحر أو حتى السفر كما أنه يتمتع بالأناقة اللازمة لإكمال مظهرك الليلي.

 

فالصنادل الفضية متوفرة  بتصاميم متعددة يمكن ارتداؤها مع الجينز أو الفساتين الرومانسية وهي تتماشى مع كل شيء ترتدينه، إليك عزيزتي مجموعة من الصنادل الفضية بقاسم مشترك واحد أنها من دون كعب ومريحة للغاية.

 





 

لبنان 24

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1181262-638474325087176629

نصائح سحرية لرموش طويلة وكثيفة قبل العيد

image-2_22

بنطال القماش البني نجم موضة الربيع

15e7541f-5b7d-4e29-8047-991fde9f9a8b

ماهو صيام البشرة؟ وما فوائده؟

16886500260

6 نصائح مهمة للعناية بالشعر خلال شهر رمضان

ظظ

جمعية نادي صاحبات الأعمال تطلق مبادرة "نمكنها لتعمل"

202433115313850

الأحذية المسطحة تتربع على عرش موضة الربيع