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السبت، 20-04-2024 10:37 ص

الجينز يكتسي بالرمادي الفاتح في الصيف

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الوكيل الإخباري - يكتسي البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح في ربيع/صيف 2024، ليمنح المرأة إطلالة عملية تساير روح العصر من ناحية وتعكس تفرد أسلوبها من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة “Elle” أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه، حيث يمكن تنسيقه مع قطع فوقية تكتسي بالأسود أو الأبيض للحصول على إطلالة هادئة ومتحفظة.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح يبدو رائعا مع القطع الفوقية، التي تكتسي بنفس اللون أيضاً.

 


كما يشكل البنطال الجينز باللون الرمادي الفاتح ثنائياً رائعاً مع القطع الفوقية، التي تتألق بألوان زاهية مثل البرتقالي والتركواز والبنفسجي.

 

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