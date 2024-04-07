ابحثي عن زيت زهرة الربيع المسائية .. ينبوع صحة وجمال البشرة

الوكيل الإخباري - يعد زيت زهرة الربيع المسائية "Evening primrose oil" ينبوع صحة وجمال البشرة؛ حيث إنه يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة من ناحية، ويعمل على ترطيبها من ناحية أخرى.



وأوضحت الرابطة المهنية لمنتجي مستحضرات العناية الشخصية والمنظفات بألمانيا أن زيت زهرة الربيع المسائية يمتاز باحتوائه على نسبة عالية من حمض غاما لينولينيك وحمض اللينوليك.

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لذا يساعد زيت زهرة الربيع المسائية على تخفيف متاعب الأمراض الجلدية مثل الطفح الجلدي والحكة المصاحبة لأمراض مثل التهاب الجلد العصبي والصدفية.



ويتمتع زيت زهرة الربيع المسائية أيضاً بتأثير إيجابي على البشرة الجافة والحساسة والمتقدمة في العمر بصفة خاصة؛ حيث إنه يعمل على تدعيم وظيفة الحماية الطبيعية بها من ناحية، كما أنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها جمالاً وملمساً مخملياً ينطق بالرقة والأنوثة من ناحية أخرى.



وبالإضافة إلى ذلك، يعمل زيت زهرة الربيع المسائية على تقوية بنية الأظافر، ما يجعله مفيداً للأظافر الهشة والمتقصفة.

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