تجهيزات جمالية على العروس القيام بها قبل ليلة من الزفاف

الوكيل الاخباري - كثيرات هن العرائس اللواتي ينتظرن زفافهنّ في الأشهر المقبلة، فعلى قدر ما يكن متحمّسات لهذا اليوم المهمّ في حياتهن، على قدر ما يخشين عدم اللحاق بالوقت وعدم التمكّن من إنجاز كل الأمور المتوجّبة عليهن.



إن بدء التحضيرات الشخصية أي التجهيزات الخاصة مبكراً لا تشعرك في ما بعد أنّ الوقت يداهمك. ولا أعني بذلك أنّني أركّز على هدايا المدعوّين أو زينة الورود أو حتّى بطاقات الدعوة، إنّما على الترتيبات الجمالية التي ستضمن لك إطلالة مشرقة ومتألّقة بكلّ ما للكلمة من معنى.



وكي تتأكّدي من انتباهك إلى التفاصيل جميعها، اشتري مذكّرة دوّني عليها كل ما تحتاجي إلى القيام به بدءاً من اليوم وصولاً إلى الأمسية الأخيرة قبل الزفاف. ولو اعتقدت أنّ ليلة العزوبية الأخيرة غير مهمّة من الناحية الجمالية، تكونين مخطئة!



ففي الواقع، تتطلّب منك روتيناً جمالياً معيّناً للاستيقاظ بوجه أجمل يليق بيوم زفافك.



إليك إذاً الخطوات التي ستقومين بها في الأمسية الأخيرة قبل زفافك



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لن تجرّبي أي منتج جديد مهما نصحتك الأخريات به، فماذا لو لم تكن بشرتك جاهزة لاستيعاب تأثيره؟



لن تقسي على بشرتك بمنتج أو مقشّر يحتوي في تركيبته على الريتينول أو حمض الجليكوليك. فحين تتهيّج البشرة، تكون عرضة أكثر لظهور البثور وهذا ما لا ترغبي فيه طبعاً يوم زفافك.



نظّفي بشرتك بأداة لطيفة بدلاً من اللجوء إلى مقشّر قوي، لتتخلّصي من الخلايا الميتة وتضمنين مزيداً من التألّق.



لا تهملي ترطيب بشرتك بمساعدة منتج خالٍ من الزيوت وغني بالعناصر المغذية، فالمكياج على بشرة مرطّبة وصحية أجمل بكثير!



ضعي على وجهك قناعاً ليلياً خفيفاً يعزّز ترطيب بشرتك، و أبحثي عن منتج يضمّ حمض الهيالورونيك لإشراقة صباحية أفضل.



أحرصي على الاهتمام بشفتيك أيضاً، وخصّصي لهما قناعاً طوال ساعات النوم.



أشربي أكبر كمية ممكنة من الماء لتعزّيز ترطيب جسمك من الداخل والخارج على حدّ سواء.



لا تكثر من المنتجات على شعرك.

نامي على مخدّة حريرية أو ستان لتتجنّبي تجعّد شعرك، علماً أنّ النوم على هذا النوع من المخدّات مفيد لليالي جميعها.

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