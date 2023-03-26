علاج شائع لبشرة الجسم تتّبعه النجمات... ولكن هل جرّبته؟

الوكيل الاخباري - هل سمعت يوماً بالتمشيط الجاف أو الـDry Brushing؟



شخصياً، لم أكن أعرف عنه أي فكرة حتّى وقعت على مقطع فيديو يسلّط الضوء على هذا العلاج الذي تتّبعه كثيرات ومنهنّ النجمات لبشرة الجسم. فتماماً كما تفكّرين في تمشيط شعرك أو حاجبيك، تفكّر بعضنا في تمرير الفرشاة على بشرة الجسم. ومن النجمات اللواتي يتّبعن هذه التقنية ويستفدن منها، نذكر على سبيل المثال ميراندا كير وجوينيث بالترو.



فما هو هذا العلاج تحديداً؟



كما يشير اسمه "التمشيط الجاف"، يرتكز إلى تمرير فرشاة خشنة على كامل بشرة الجسم بهدف تنشيط الدورة الدموية من جهة وتقشير الخلايا الميتة من جهة ثانية. أمّا في ما يتعلّق بالسيلوليت، فما من برهان على فائدة لهذا العلاج في هذا الإطار.



ولو رغبت في تجربة التمشيط الجاف، فاعلمي ضرورة تمرير الفرشاة بنعومة وتروّ على البشرة، مع أهمية التركيز أيضاً على نوع الشعيرات إذ يُفضّل أن تكون طبيعية وناعمة. وعند اتّباعه، يمكن التركيز على مناطق الجسم التي تتجمّع فيها أكثر من سواها الجلود الميتة كالكوعين مثلاً والركبتين وكعبي القدمين...



وبعد اتّباع التمشيط الجاف، يُفضّل أن تستحمّي ثمّ أن تطبّقي المرطّب على بشرة جسمك. وانتبهي إلى عدم تطبيق أي مقشّر بعد ذلك!



وننهي التحدّث عن هذا العلاج الشائع بالقول إنّ الآراء بشأنه لا تزال منقسمة، إذ ثمّة من يؤيده وثمة من يعتقد في المقابل أنّ لا فائدة منه.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج