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الثلاثاء، 29-11-2022 04:30 م

مستلزمات جمالية يجب على كل عروس اصطحابها في يوم زفافها

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الوكيل الإخباري - من أجل المناسبات التي نحبّ الاحتفال بها في عالمنا العربي، حفلات الزفاف. فهذه الحفلات بالذات تخلق الكثير من السعادة وتحمّلنا كماً هائلاً من الذكريات التي نحتفظ بها من خلال الصور والفيديوهات والأحاسيس التي لا تفارقنا. والأجمل من حضور حفلات الزفاف والأعراس، عيش هذا اليوم الكبير أو أن تكوني أنت بنفسك العروس.

وبالحديث عن الإطلالة الجمالية، ترغبين طبعاً في أن تكون إطلالتك يوم العرس مثالية من بداية اليوم وحتّى نهايته. ولذلك، قد تحتاجين طبعاً إلى إدخال بعض التعديلات على مكياجك حين تشعرين بأنّ هذه المنطقة أو تلك من الوجه تستلزم تعزيز ملامس المكياج فيها. ولذلك، نخبرك اليوم عمّا تحتاجين إلى اصطحابه معك في أغراضك الشخصية يوم الزفاف، لأنّها جميعها مستلزمات قد تحتاجين إليها لرتوش المكياج.  

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الحقيبة

نبدأ مع الحقيبة لأنّها تسمح لك بوضع كل مستلزماتك الجمالية في داخلها من دون أن تقلقي بشأن تكسّرها أو تأثرها بشكل من الأشكال. وهي تقدّم لك المساحة الكافية لتضعي كل الأغراض التي تحتاجين إليها بترتيب ونظام.

أحمر الشفاه

داخل الحقيبة، ضعي أحمر الشفاه باللون الذي تتألّقين به. فهذا يسمح لك بتعديل اللون كلّما شعرت بحاجة إلى ذلك، بخاصّة بعد تناول الطعام مثلاً. فمن المهمّ أن تحافظي على كامل أناقة التفاصيل كي تخلّدي أجمل يوم في حياتك بصور رائعة.

مناديل إزالة المكياج

تعلمين طبعاً أنّ يوم الزفاف يحمل معه الكثير من المشاعر التي تجعلك متأثرة طوال الوقت، ويعني هذا أنّ دموع الفرح قد تنزل في بعض اللحظات. لذلك، ننصحك بأن تصطحبي في الحقيبة أيضاً مناديل إزالة المكياج كي تستعمليها بخفّة لتصحيح أي تلطّخ قد ينتج عن البكاء السعيد إن أمكن القول.

البلاشر والبرونزر

قد تشعرين بحاجة إلى تعزيز لمسات البلاشر والبرونزر بعد مرور بعض الساعات، لذلك ضعيهما أيضاً في الحقيبة ولا تنسي الفرشاة الكبيرة التي تُستعمل لتوزيعهما بخفّة وكما يجب على الوجه.

العطر

لأنّ اللفحات الجميلة تكمّل الإطلالة دائماً، ضعي في الحقيبة العطر الذي تتألّقين به كي تضيفي منه قدر ما يلزمك حين تشائين، بخاصّة قبل لقاء الضيوف وبدء الأجواء الاحتفالية معهم.

 

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