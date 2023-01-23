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الإثنين، 23-01-2023 11:34 ص

نصيحة تتّبعينها تؤذي بشرتك

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الوكيل الاخباري - تقرئين وتسمعين كثيراً حول أهمية تقشير البشرة وكيف أنه يساعدك في الحصول على بشرة شابّة وجميلة، فإذا كنت تعانين من التصبّغات تنصحين بالتقشير، وإذا كان زفافك قريباً تنصحين بالتقشير... فهو الحل لكل مشاكل البشرة. إلا أنّ التقشير بواسطة المستحضرات المتنوعة في الأسواق قد يصبح هو المشكلة، إذ أن هذه العملية المتكررة قد تنقلب على بشرتك.

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تقول خبيرة في البشرة أن التقشير أكثر من بضع مرات في الأسبوع يصبح مؤذياً أكثر من مفيداً، فيؤدي الى الإحمرار والحكّة والإزعاج، والى تشويه لون البشرة، فتلاحظين أنها أصبحت غير متساوية في اللون.

الحل لا يكون في التوقف عن التقشير بشكل كلّي، بل بأخذ استراحة منه، والعودة إليه مرة واحدة في الأسبوع.

 

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