4 أخطاء.. تجنبيها عند استخدام الريتينول

الوكيل الاخباري - أحد المكونات التي تتم الإشادة بها دائماً في عالم العناية بالبشرة هو الريتينول، ولا بد أنكِ رأيت مدونات الجمال يشدن به، أو سمعت بعض الأطباء ينصحون باستخدامه.

اضافة اعلان



على مدى السنوات القليلة الماضية، ترك مكون العناية بالبشرة هذا علامة كبيرة في صناعة التجميل، حيث أشاد الناس بمدى فائدته للبشرة. صحيح أن الاستخدام المستمر للريتينول بطرق عدة يساعدك على الحصول على تلك البشرة الصحية والجميلة، إلا أن هناك أخطاء يمكن أن ترتكب أثناء استخدامه من شأنها أن تؤثر سلباً في نتائجه.



وقبل التعرف إلى تلك الأخطاء، عليك الاطلاع على فوائد الريتينول؛ لتضمينه في روتين العناية بالبشرة بشكل آمن.



فوائد الريتينول للبشرة:



يشتق الريتينول من فيتامين (أ)، وهو أحد العناصر الغذائية المهمة المطلوبة لتعزيز تجديد الخلايا، ويعتقد أنه يعزز إنتاج الكولاجين، ويبطئ علامات الشيخوخة، ويضيء لون البشرة، ويعزز تجديد البشرة، حيث تزيد الرتينويدات إنتاج الكولاجين، ما يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد.



في حين أن التطبيق المناسب في الوقت المناسب لفترة زمنية محددة يمكن أن يفيدكِ، إلا أن الاستخدام الخاطئ يمكن أن يؤدي إلى مشاكل. تفادياً لما سبق، إليكِ الأخطاء الشائعة التي قد ترتكبينها أثناء استخدام الريتينول.



أخطاء الريتينول التي يجب عليك تجنبها:



1: تطبيق الريتينول في الصباح:

أفضل وقت لاستخدام الريتينول هو الليل، حيث يمكن أن يؤدي استخدامه خلال النهار إلى الإضرار بفاعليته، وعلى الرغم من أنه قد لا يؤثر فيك بطريقة سيئة، فإن استخدامه في النهار قد يجعل بشرتكِ حساسة.



2: لا تضعي الريتينول مع أحماض التقشير:

عليك استخدام الريتينول بحكمة إذا كنتِ ترغبين في الاستفادة من جميع فوائده. رغم أنه يعمل بشكل جيد مع غالبية المكونات، فإنه يجب تجنب استخدام الريتينول مع مقشرات أخرى، مثل: أحماض ألفا والبيتا هيدروكسي، أو فيتامين (C)، حيث إن استخدامه مع هذه المكونات قد يتسبب في جفاف بشرتك وتهيجها.



3: تطبيق الريتينول بالقرب من العينين:

غني عن القول أن الجلد حول عينَيك وزوايا الفم حساس جداً، ويمكن أن يتهيج سريعاً، لذلك يفضل تطبيق الريتينول في هذه المناطق تفادياً للمشكلات.



4: تطبيق القليل من الريتينول:

تطبيق القليل من الريتينول يكفي لرؤية نتائج إيجابية، ويجب تجنب وضع الكثير منه على بشرتكِ؛ فتطبيق كمية بحجم حبة البازلاء يعتبر أكثر من كافٍ. ضعي الريتينول بلطف على وجهكِ، للحصول على أفضل النتائج.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



زهرة الخليج