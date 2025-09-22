ترجيحات بموعد الارادة الملكية لإفتتاح "عادية الأمة".. نصراوين لـ "الوكيل" : اجراء دستوري سليم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجحت مصادر مطلعة صدور إرادة ملكية سامية بإرجاء افتتاح الدورة العادية لمجلس الأُمة، ودعوة المجلس للانعقاد بعد منتصف شهر 10 تشرين الأول / أكتوبر القادم .

