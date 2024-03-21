الخميس 21-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

عاجل الملك يؤكد ضرورة التصدي للانتهاكات على الأماكن المقدسة في القدس

انخفاض كبير على أسعار الذهب محليا في التسعيرة الثانية اليوم

صحف عالمية: تزايد الأدلة على ارتكاب إسرائيل جريمة حرب بغزة

هل يشمل العفو العام الجديد الأشخاص الذين استفادوا منه عام 2019؟

أكثر من نصف سكان غزة ليس لديهم ما يكفي من الطعام

زراعة اربد: معدل الهطول المطري في المحافظة تجاوز نسبة 100 بالمئة

الخارجية الأميركية: بلينكن جدد رفض بلاده التهجير القسري من غزة

مصر تصدر قرارا بحظر زراعة صنف من المحاصيل الاستراتيجية

السفارة الإسرائيلية بهولندا تتعرض لهجوم بـ"جسم مشتعل"

الخميس، 21-03-2024 08:58 م

رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

1711035923548


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

اضافة اعلان


وقال الصفدي "إننا نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والاعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً مهما في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قويا منيعا لا تنال منه أطماع الواهمين.


وأضاف الصفدي، "لقد سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعا عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم.


وتابع، "لقد برهنت معركة الكرامة قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا".


وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: "نستذكر على الدوام، عطاء الأمهات الأردنيات اللواتي تركن البصمات الجليلة في شتى الميادين، فتحية الفخر بالأم الأردنية مربية في المنزل كانت أو عاملة في ميادين العطاء، حيث تركن من الأثر الكثير على امتداد ساحات الوطن الغالي".


وأضاف "في عيد الأم، نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-03-20 at 3.09.01 PM

"سياحة النواب" تُشرع بمُناقشة "مُعدل السياحة"

78253004_3347301488678505_2546188734852759552_n

"البيئة النيابية" تؤكد ضرورة التركيز على كفاءة الطاقة المتجددة

WhatsApp Image 2024-03-20 at 2.22.42 PM

"العمل النيابية" تطالب بإيجاد حل لعاملي الشركة الأردنية السورية للنقل

1202217151537163746367

"قانونية النواب": سندرس مشروع القانون العفو العام بكل عناية واهتمام

67264_4_1708243861

رئيس اللجنة القانونية النيابية يوضح حول مشروع العفو العام والجرائم التي سيشملها

0L5A0411

مشتركة نيابية تواصل اليوم مناقشة معدل الأمانة

أخبار متعلقة
1709982871328

رئيس مجلس النواب يستقبل وفدا من المحكمة الاتحادية العليا العراقية

WhatsApp Image 2024-02-28 at 11.21.56 AM (1)

رئيس مجلس النواب: الأردن في طليعة المدافعين عن فلسطين

WhatsApp Image 2024-02-28 at 2.14.42 PM

الصفدي يلتقي السفير الإماراتي

WhatsApp Image 2024-02-28 at 11.21.56 AM (1)

الصفدي: الأردن بقيادة الملك قدم أنبل صور التضامن مع الأشقاء الفلسطينيين

1709039048645

رئيس مجلس النواب والسفير العُماني يبحثان التعاون المشترك

WhatsApp Image 2024-02-25 at 1.49.17 PM

مجلس النواب يدعو رؤساء برلمانات لتبني موقف حازم لوقف إطلاق النار في غزة