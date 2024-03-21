رئيس مجلس النواب يهنئ بذكرى معركة الكرامة ويوم الأم

الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باسمه وباسم أعضاء مجلس النواب، جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.

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وقال الصفدي "إننا نستذكر في ذكرى معركة الكرامة بعظيم الفخر والاعتزاز، كيف أعاد الأردن للأمة جمعاء، معنى الكرامة والنصر، حيث شكلت الكرامة منعطفاً مهما في مسار المنطقة وموازين القوة فيها، ليكون هذا الوطن على عهده مع أبناء أمته، قويا منيعا لا تنال منه أطماع الواهمين.



وأضاف الصفدي، "لقد سطر نشامى جيشنا العربي بقيادة جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال -طيب الله ثراه-، أسمى معاني التضحية والفداء والبسالة في معركة الكرامة دفاعا عن ثرى الوطن بوجه العدو الغاشم.



وتابع، "لقد برهنت معركة الكرامة قوة الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وقواته المسلحة الباسلة وأبنائه الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على الوطن والدفاع عن كرامة الأمة، واليوم بقيادة جلالة الملك يسير هذا الحمى أكثر قوة وصلابة، ونتصدى ونحن ملتفين حول الراية الهاشمية الخفاقة لكل من يحاول النيل من أمن واستقرار بلدنا".



وبمناسبة عيد الأم، قال الصفدي: "نستذكر على الدوام، عطاء الأمهات الأردنيات اللواتي تركن البصمات الجليلة في شتى الميادين، فتحية الفخر بالأم الأردنية مربية في المنزل كانت أو عاملة في ميادين العطاء، حيث تركن من الأثر الكثير على امتداد ساحات الوطن الغالي".



وأضاف "في عيد الأم، نوجه تحية الفخر والإجلال لأمهات الشهداء الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما نوجه التحية لأمهات الشهداء في أرض فلسطين الطاهرة، صامدات مرابطات في وجه المحتل الأثيم".