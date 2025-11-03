النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

وناقش مجلس النواب، خلال الجلسة، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي.
وكانت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، قد قررت في الثلاثين من شهر تشرين الأول الماضي، مقترح "صيغة الرد"، وذلك بعد أن عقدت اجتماعات أيام الـ28 والـ29 والـ30 من الشهر الماضي.
