النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش

الوكيل الإخباري- أقر مجلس النواب، خلال جلسة مغلقة عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي، صيغة الرد على خطاب العرش السامي، تمهيدا لرفعه إلى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وناقش مجلس النواب، خلال الجلسة، قرار لجنة الرد على خطاب العرش السامي.

اضافة اعلان