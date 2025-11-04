رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري

وأكّد القاضي والسفير القطري، عمق العلاقات التي تجمع البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.
وقال رئيس مجلس النواب، إنّ علاقات البلدين تعد نموذجا للتعاون القائم على الاحترام والثقة والتقدير المتبادل، مشيراً إلى أن عمان و الدوحة ترتبطان بعلاقات أخوية راسخة قوامها المصلحة المشتركة وخدمة قضايا الأمة.
