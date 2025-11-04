رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الثلاثاء، السفير القطري سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة البرلمانية المشتركة.

وأكّد القاضي والسفير القطري، عمق العلاقات التي تجمع البلدين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، وأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشددين على أهمية إدامة التواصل والتشاور المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.