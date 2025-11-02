الأحد 2025-11-02 11:01 ص
 

القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي

الأحد، 02-11-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-   زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي والنائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، رئيس مجلس النواب السابق احمد الصفدي. اضافة اعلان


وتأتي الزيارة تعبيراً عن تقدير المجلس للصفدي ودوره في إنجاز العديد من ملفات التشريع والرقابة طيلة الفترة التي ترأس فيها المجلس، وتأكيدا على أهمية تراكمية العمل والبناء على ما تحقق في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.
 
 
