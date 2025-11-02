القاضي وعطية في زيارة لرئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي

10:16 ص

الوكيل الإخباري- زار رئيس مجلس النواب مازن القاضي والنائب الأول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية، رئيس مجلس النواب السابق احمد الصفدي.





وتأتي الزيارة تعبيراً عن تقدير المجلس للصفدي ودوره في إنجاز العديد من ملفات التشريع والرقابة طيلة الفترة التي ترأس فيها المجلس، وتأكيدا على أهمية تراكمية العمل والبناء على ما تحقق في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية.