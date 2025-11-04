الثلاثاء 2025-11-04 05:28 م
 

القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم

الثلاثاء، 04-11-2025 04:03 م

الوكيل الإخباري-  استقبل رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم الثلاثاء في مكتبه، مجموعة من أطباء الأسنان الممارسين لحقن التجميل غير الجراحي.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية و مساعد  رئيس مجلس النواب هالة الجراح رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني د.ابراهيم الطراونة، بحث الأسس التشريعية والحقوق القانونية المتعلقة بممارسة أطباء الأسنان لمجال التجميل غير الجراحي.


كما وتطرق اللقاء لسبل تطوير هذا التخصص وضمان ممارسته وفق أعلى المعايير المهنية، تحت إشراف نقابة أطباء الأسنان وضمن الأطر والقوانين المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية.


وتم التوافق على ان يقوم رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني بإيصال المطالب  والتحديات التي تواجه هؤلاء الأطباء لوزير الصحة د. إبراهيم الطراونة، لمناقشتها.

 
 
