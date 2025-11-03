تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي

09:14 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، إنه ونظراً لخصوصية جلسة اليوم وهي الأولى في عهد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، والتي سيناقش خلالها المجلس رده على خطبة العرش السامي فإنها ستكون مغلقة عن الإعلام. اضافة اعلان

