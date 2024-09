أحدث ميزات Galaxy AI الآن بين أيدي المستخدمين حول العالم بفضل واجهة "One UI 6.1.1" من سامسونج

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن توسعة 6.1.1 من واجهة One UI التي ستقدم أحدث ميزات Galaxy AI لعدد أكبر من أجهزة Galaxy من خلال آخر تحديث. وسيعمل هذا التحديث على توسيع ميزات الذكاء الاصطناعي المتاحة في Galaxy Z Fold6 وZ Flip6 لتشمل الطرازات السابقة مثل سلسلة Galaxy S24، وسلسلة S23، وS23 FE، وZ Fold5، وZ Flip5، وسلسلة Tab S9، وذلك مع بدء طرحه في سبتمبر الجاري. ومن خلال تقديم ميزات متطورة في مجالات الاتصال والإنتاجية والإبداع، تهدف OS إلى تعزيز تجربة المستخدم المحمولة وجعلها أكثر ذكاءً وراحةً.





تواصل بديهي بدون حواجز



وبفضل Galaxy AI وخصائصه الذكية، أصبح التواصل مع الآخرين بلغات مختلفة أسهل من أي وقت مضى، حيث توفر ميزة "المترجم" أو "Interpreter" خاصية الاستماع أو "Listening Mode" التي ستكون متاحة الآن على جميع الأجهزة المدعومة، بالإضافة إلى خاصية الترجمة في اتجاه واحد، ما يسهل متابعة العروض التقديمية. ومع ميزة "Chat Assist"، يمكن للمستخدمين صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة باستخدام "المؤلف" أو "Composer". كل ما عليك هو إدخال كلمات رئيسية قليلة، وسيقوم Galaxy AI بإنشاء رسالة كاملة تتناسب مع طريقة كتابتك وأسلوبك الشخصي. أما ميزة "الردود المقترحة" أو "Suggested replies" التي كانت متاحة سابقاً على Galaxy Z Flip6 فقط، فستتوفر الآن على أجهزة سلسلة Galaxy S24 - ما يوفر ردوداً سريعة يمكن إرسالها من الساعة عند الاتصال بـ"Galaxy Watch7" أو "Galaxy Watch Ultra".



إنتاجية أكبر أينما كنت

وتتيح أحدث توسعة لميزات Galaxy AI تحويل أي جهاز Galaxy إلى أداة إنتاجية متكاملة من خلال الخصائص الفريدة التي تسهم في تعزيز الإنتاج، مثل خاصية "Note Assist" التي تتيح لك التخلص من عناء إعداد ملاحظات الاجتماعات، حيث توفر الترجمة وملخصات دقيقة للمحتوى. كما تتيح ميزة النسخ الجديدة إنشاء ملاحظات بسرعة استناداً إلى التسجيلات الصوتية، ما يسهل عليك توثيق المعلومات المهمة. ولضمان راحة المستخدم، تقدم خاصية "PDF Overlay Translation" إمكانية ترجمة النصوص وإضافتها إلى ملفات PDF، إضافةً إلى ترجمة النصوص في الصور والرسوم البيانية بكفاءة. وتساعد ميزة "Sketch to Image" أيضاً في تحسين الصور من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلائم الصورة الأصلية بناءً على رسومات بسيطة. علاوة على ذلك، تعمل إمكانيات البحث المتقدمة في خاصية "Circle to Search" بالتعاون مع Google على توفير نتائج بحث سريعة، مع تقديم تعليمات خطوة بخطوة لحل المشكلات الرياضية المعقدة. ومن الخصائص الجديدة التي تمت إضافتها والتي تسعى سامسونج من خلالها لتعزيز تجربة المستخدم خاصية "البحث الصوتي" أو "Sound Search".





الإبداع المتقدم أصبح في متناول الجميع



ويتيح Galaxy AI للمستخدمين العاديين إمكانية إنشاء محتوى احترافي بسهولة، سواء كانوا مصورين هواة أو منشئي محتوى طموحين. ويمكنهم الآن تحويل الصور الشخصية إلى أعمال فنية فريدة بمجموعة متنوعة من الأنماط، مثل الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد أو الألوان المائية، وذلك عن طريق خاصية "Portrait Studio". إضافةً إلى ذلك، يمكن لمستخدمي "Instant Slow-mo" إبطاء مقاطع الفيديو بسلاسة مع الحفاظ على جودة الصورة العالية، ما يجعل عملية الحفظ والمشاركة أسرع وأسهل من أي وقت مضى.



التوفر



سيبدأ طرح التحديث لسلسلة هواتف Galaxy S24 في كوريا اعتباراً من تاريخ 5 سبتمبر، تليه أمريكا الشمالية وأوروبا في 9 سبتمبر. وسيتوفر التحديث لأجهزة Galaxy الإضافية والدول الأخرى في الأسابيع المقبلة.