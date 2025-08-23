السبت 2025-08-23 02:55 ص
 

زراعة الكورة تنفذ دورة تدريبية حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية

وزارة الزراعة
وزارة الزراعة
 
السبت، 23-08-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-    نفذت مديرية زراعة لواء الكورة غرب إربد، دورة تدريبية متخصصة حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية وزبدة الفول السوداني، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد، وجمعية الذوق الرفيع.

وتأتي الورشة، ضمن خطط الإرشاد الزراعي في تعزيز قيمة المنتجات المحلية ورفع كفاءة التصنيع الغذائي.


وتضمنت الدورة، شرحًا عمليًا حول طرق استخلاص الزيوت النباتية، إضافة إلى عرض القيمة الغذائية للدهون الصحية ودورها في التغذية السليمة، كما جرى التطرق إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعات ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض جدول مشروع مقترح لاستخلاص الزيوت كمصدر دخل مستدام.

 
 
