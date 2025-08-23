زراعة الكورة تنفذ دورة تدريبية حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية زراعة لواء الكورة غرب إربد، دورة تدريبية متخصصة حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية وزبدة الفول السوداني، بالتعاون مع بلدية دير أبي سعيد، وجمعية الذوق الرفيع.

وتأتي الورشة، ضمن خطط الإرشاد الزراعي في تعزيز قيمة المنتجات المحلية ورفع كفاءة التصنيع الغذائي.