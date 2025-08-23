زراعة الكورة تنفذ دورة تدريبية حول استخلاص الزيوت وتصنيع الطحينية

وتأتي الورشة، ضمن خطط الإرشاد الزراعي في تعزيز قيمة المنتجات المحلية ورفع كفاءة التصنيع الغذائي.
وتضمنت الدورة، شرحًا عمليًا حول طرق استخلاص الزيوت النباتية، إضافة إلى عرض القيمة الغذائية للدهون الصحية ودورها في التغذية السليمة، كما جرى التطرق إلى الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعات ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض جدول مشروع مقترح لاستخلاص الزيوت كمصدر دخل مستدام.
