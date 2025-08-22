هيئة الاتصالات تطلق مشروع نقل الأرقام مع الاحتفاظ بها لدعم التحول الرقمي

الوكيل الإخباري- كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان عن مشروع "نقل الأرقام" الذي يتيح للمواطنين الاحتفاظ بأرقامهم عند الانتقال بين الشركات، وهو جزء من استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الهوية الرقمية، حيث أكملت الهيئة دراسة الجدوى لهذا المشروع بالتعاون مع الشركات.



وأوضح أن هذا المشروع يتيح للمواطنين حرية اختيار الشركة المناسبة دون تغيير أرقامهم، مما يعزز المنافسة ويدعم تجربة المستخدم.

