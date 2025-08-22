السبت 2025-08-23 12:44 ص
 

هيئة الاتصالات تطلق مشروع نقل الأرقام مع الاحتفاظ بها لدعم التحول الرقمي

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
هيئة تنظيم قطاع الاتصالات
 
الوكيل الإخباري-   كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان عن مشروع "نقل الأرقام" الذي يتيح للمواطنين الاحتفاظ بأرقامهم عند الانتقال بين الشركات، وهو جزء من استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الهوية الرقمية، حيث أكملت الهيئة دراسة الجدوى لهذا المشروع بالتعاون مع الشركات.

وأوضح أن هذا المشروع يتيح للمواطنين حرية اختيار الشركة المناسبة دون تغيير أرقامهم، مما يعزز المنافسة ويدعم تجربة المستخدم.

وأشار السرحان خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة" الذي يُبث عبر التلفزيون الأردني، الجمعة، إلى أن الأردن حقق تغطية كاملة بنسبة 100% لخدمات الإنترنت والجيل الرابع (4G) في المناطق المأهولة بالسكان، فيما وصلت تغطية الجيل الخامس (5G) إلى حوالي 35% من الخطة الموضوعة.

وأكد أن الأردن يُعد الدولة السابعة في المنطقة العربية التي أطلقت خدمات الجيل الخامس، رغم التحديات العالمية، وذلك بفضل التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح السرحان أن الهيئة تراقب جودة الخدمات المقدمة بناءً على معايير دولية، حيث تشمل البنية التحتية ثلاثة أقسام: الأرضية (مثل الفايبر)، واللاسلكية (شركات الهواتف المتنقلة)، والفضائية التي تم إدخالها مؤخرًا لتقديم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

وأضاف أن التضاريس الأردنية تشكل تحديًا، خاصة في المناطق النائية مثل وادي رم، حيث يُمنع إقامة الأبراج للحفاظ على التصنيف الدولي، لكن الاتصالات الفضائية ساهمت في سد هذه الفجوة.

وعن الشكاوى، أوضح أن الهيئة تلقت 4007  شكاوى في عام 2024، تم حلها بالكامل عبر قنوات متعددة (الهاتف، البريد الإلكتروني، الزيارة، أو صفحات الهيئة).

 
 
