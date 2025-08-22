اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بالرمثا

وأشار مدير أوقاف لواء الرمثا عمر الحموري إلى أن الملتقى، يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والدعوي بين المشاركين من خلال سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات النقاشية.
وأضاف، أن المحاضرات ساهمت في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين، مما أسهم في زيادة معرفتهم بالقضايا الشرعية والقانونية والإدارية.
