السبت 2025-08-23 12:44 ص
 

اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بالرمثا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
 
الجمعة، 22-08-2025 11:10 م

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم الجمعة فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بلواء الرمثا، والذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والذي استمر لعدة أيام.

وأشار مدير أوقاف لواء الرمثا عمر الحموري إلى أن الملتقى، يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والدعوي بين المشاركين من خلال سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات النقاشية.


وأضاف، أن المحاضرات ساهمت في إثراء النقاشات وتبادل الخبرات العملية بين المشاركين، مما أسهم في زيادة معرفتهم بالقضايا الشرعية والقانونية والإدارية.

 
 
