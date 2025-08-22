اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بالرمثا

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بلواء الرمثا، والذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والذي استمر لعدة أيام.

وأشار مدير أوقاف لواء الرمثا عمر الحموري إلى أن الملتقى، يهدف إلى تعزيز الوعي الديني والدعوي بين المشاركين من خلال سلسلة من المحاضرات العلمية والجلسات النقاشية.