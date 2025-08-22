أمانة عمان تواصل إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع

وأوضحت الأمانة، أن فرقها الميدانية قامت بإزالة 220 حاجزًا إسمنتيًا كانت تعيق الحركة المرورية منذ بدء الحملة أمس الخميس وحتى الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن هذه العملية تستغرق وقتًا لإزالتها وإرسالها إلى المكبات الخاصة.
كما قامت بإزالة 135 حاجزًا بلاستيكيًا، و 130 "قمعًا" بلاستيكيًا، و40 عمودًا حديديًا، إضافة إلى 50 من العوائق المتنوعة كالأحواض الزراعية و الحجارة.
وأكدت الأمانة، أن الحملة مستمرة لحين الانتهاء من إزالة كافة العوائق والحواجز الموجودة في الشوارع الرئيسية والفرعية وعلى الأرصفة.
وكانت الأمانة، بدأت يوم أمس حملة لإزالة كافة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي يشكل وجودها اعتداءً على الأرصفة والشوارع.
وتسعى الأمانة من خلال هذا الاجراء إلى زيادة سعة الشوارع، وتخفيف الازدحامات المرورية، بالإضافة إلى الحفاظ على جمالية المدينة، و إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة، وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على السلامة العامة.
