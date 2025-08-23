السبت 2025-08-23 12:44 ص
 

اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز
اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز
 
السبت، 23-08-2025 12:00 ص

الوكيل الإخباري-   اختتمت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان صيف عجلون 2025 في ساحة معسكر الحسين للشباب بمجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تستهدف مختلف الأعمار.

اضافة اعلان


وشملت فعاليات اليوم الختامي رسمًا على الوجوه، وبازارات تراثية، وعروض دي جي، وفقرات ترفيهية للأطفال، إضافة إلى حفلات غنائية، حيث أحيا الفنان عز الشقران حفلاً غنائياً، وعرض فلكلوري لفرقة بني معروف، واختتم الحفل بالغناء الفنان محمد السقار، الذي أمتع الحضور بأغانيه التي أضفت جوًا من البهجة والفرح على ختام المهرجان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

طلبة مدارس

أخبار محلية الأردن.. 1.6 مليون طالب وطالبة يتوجهون للمدارس الحكومية الأحد

اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

أخبار محلية اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تواصل إزالة الاعتداءات على الأرصفة والشوارع

وزارة الأوقاف

أخبار محلية اختتام فعاليات ملتقى الوعظ والإرشاد في منطقة الشجرة بالرمثا

هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة الاتصالات تطلق مشروع نقل الأرقام مع الاحتفاظ بها لدعم التحول الرقمي

روسيا: ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 686.4 مليار دولار

عربي ودولي روسيا تطلق تدريبات عسكرية بحرية واسعة في بحر البلطيق

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

عربي ودولي التعاون الخليجي يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات إلى غزة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان



 
 





الأكثر مشاهدة