اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

وشملت فعاليات اليوم الختامي رسمًا على الوجوه، وبازارات تراثية، وعروض دي جي، وفقرات ترفيهية للأطفال، إضافة إلى حفلات غنائية، حيث أحيا الفنان عز الشقران حفلاً غنائياً، وعرض فلكلوري لفرقة بني معروف، واختتم الحفل بالغناء الفنان محمد السقار، الذي أمتع الحضور بأغانيه التي أضفت جوًا من البهجة والفرح على ختام المهرجان.
