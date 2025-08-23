اختتام مهرجان صيف عجلون بحفل فني وترفيهي مميز

الوكيل الإخباري- اختتمت اليوم الجمعة فعاليات مهرجان صيف عجلون 2025 في ساحة معسكر الحسين للشباب بمجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية التي تستهدف مختلف الأعمار.

